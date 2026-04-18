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Ärger im Buckingham Palast - Die Queen und die liebe Familie
Folge 1: Ärger im Buckingham Palast - Die Queen und die liebe Familie
45 Min.Folge vom 18.04.2026
Das Königshaus Windsor steht unter Druck: Skandale um Prince Andrew und der Rückzug von Prince Harry und Meghan Markle erschüttern das Königshaus. Die Zukunft der Monarchie wirkt unsicher. Thronfolger König Charles III setzt auf einen Neuanfang und das mit einem kleineren, moderneren Königshaus. Bildquelle: ORF/ZDF
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Ärger im Buckingham Palast - Die Queen und die liebe Familie
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Copyrights:© Season 1: ORF 3