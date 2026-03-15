Nationalpark Simien-BergeJetzt kostenlos streamen
Afrika Extrem
Folge 3: Nationalpark Simien-Berge
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Der afrikanische Kontinent beheimatet in seinen vielfältigen Lebensräumen unzählige Tier- und Pflanzenarten. Die Doku-Serie begleitet die verschiedenen Spezies und zeigt, wie sie sich an die extremen Bedingungen angepasst haben.
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Afrika Extrem
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
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