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Afrika: Geheime Königreiche

Der Drakensberg: Eine schwer bewachte Grenze

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
Der Drakensberg: Eine schwer bewachte Grenze

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Afrika: Geheime Königreiche

Folge 1: Der Drakensberg: Eine schwer bewachte Grenze

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Seit Millionen von Jahren bergen die fruchtbaren Ökosysteme Südafrikas unzählige Naturgeheimnisse. Die Dokumentationsreihe zeigt eine Welt voller atemberaubender Artenvielfalt: Spektakuläre Lebensräume, einzigartige Tierarten und faszinierende Geschichten, die tief in dieser wilden Landschaft verborgen liegen.

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