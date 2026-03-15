Afrika: Kiefer und Klauen
Folge 2: Zum Töten geboren
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Außergewöhnliche Reptilien, tödliche Raubtiere, hungrige Haie: Die Dokumentation präsentiert die vielfältige Fauna des afrikanischen Kontinents und stellt unterschiedliche Jagdmethoden vor.
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Afrika: Kiefer und Klauen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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