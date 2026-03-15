Südafrikanische SeebärenJetzt kostenlos streamen
Afrika: Unterwasserwelten
Folge 2: Südafrikanische Seebären
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Afrika birgt einige der vielfältigsten und kostbarsten Ökosysteme unseres Planeten: Von den leuchtenden Planktonblüten des Roten Meeres bis zu der Flora und Fauna des Malawisees. Die Dokumentationsreihe zeigt diese einzigartige Natur in faszinierenden Aufnahmen.
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Alle Staffeln im Überblick
Afrika: Unterwasserwelten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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