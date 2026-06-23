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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Die Dunkelkammer

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 2: Die Dunkelkammer

92 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Im Verlagshaus der Modezeitschrift "Femmes" erschüttert eine Mordserie die Branche: Zwei Models werden tot aufgefunden. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, wird der heikle Fall sehr zum Missfallen von Gréco ausgerechnet dem selbstgefälligen Hauptstadtkommissar PVK übertragen. Doch Gréco und ihr Team lassen sich nicht entmutigen und ermitteln auf eigene Faust weiter - mit überraschenden Erkenntnissen.

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