Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Im Frankreich der 1970er Jahre wird Anne Gréco als erste Frau zur Kommissarin ernannt und muss sich in einer von Männern dominierten Polizeiwelt behaupten. An der Seite des hitzköpfigen Inspektors Max Baretta und der scharfsinnigen Psychologin Rose Bellecour entsteht ein unkonventionelles Ermittlerteam, das trotz Spannungen mit Intelligenz und Instinkt eine Reihe ebenso skurriler wie fesselnder Kriminalfälle löst.
Genre:Mystery, Drama, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: France TV Quadrans