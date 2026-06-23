Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 3: Das Eulenhaus
89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Kommissarin Gréco, Inspektor Beretta und Psychologin Rose Bellecour suchen eine Schönheitsklinik auf, in der ein junger Chirurg und wenig später auch der Leiter Professor Rivière ermordet aufgefunden werden. Welche Verbindung herrscht zwischen den beiden Opfern und welche perfiden Machenschaften spielten sich im Hintergrund der makellosen Fassade ab?
Alle Staffeln im Überblick
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Drama, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: France TV Quadrans