Bis dass der Tod uns scheidetJetzt ohne Werbung streamen
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 6: Bis dass der Tod uns scheidet
89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Eine Serie grausamer Morde erschüttert eine Partnervermittlung: Junge Frauen sterben durch denselben bizarren Angriff. Während die Ermittler undercover in das Liebesgeschäft eintauchen, geraten mehrere Verdächtige ins Visier - bis ein Geständnis neue Abgründe öffnet.
Alle Staffeln im Überblick
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Drama, Krimi
Produktion:FR, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: France TV Quadrans