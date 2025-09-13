Agatha Christies Marple
Folge 3: 16:50 ab Paddington
95 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Elspeth McGillicuddy fährt mit dem Zug um 16:50 Uhr von Paddington nach St. Mary Mead, um ihre Freundin Jane Marple zu besuchen. Auf der Fahrt wird sie Zeugin eines Mordes. Doch niemand glaubt ihr, was sie gesehen hat - außer Miss Marple. Sie hegt einen Verdacht und schmiedet gemeinsam mit ihrer Nichte Lucy einen hinterlistigen Plan, um herauszufinden, wer den Mord begangen hat, den Elspeth beobachtet hat ...
Agatha Christies Marple
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.