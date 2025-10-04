Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 04.10.2025
Folge 2: Die Schattenhand

94 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Jerry Burton leidet an den Folgen eines schweren Motorradunfalls und soll sich für eine Zeit lang auf dem Land erholen. In Begleitung seiner Schwester Joanna zieht er in die beschauliche Kleinstadt Lymstock. Bei einer Einladung zum Tee erfahren die Geschwister durch Maud Calthrop von den anonymen Drohbriefen mit brisanten Details, die einige Bewohner kürzlich erhalten haben. Und schon bald darauf beginnt eine schreckliche Mordserie in dem beschaulichen Örtchen ...

