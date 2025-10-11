Lauter reizende alte DamenJetzt kostenlos streamen
Agatha Christies Marple
Folge 3: Lauter reizende alte Damen
94 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Das Ehepaar Beresford besucht Tommys Tante Ada im Altersheim. Während Tuppence im Salon auf ihren Mann wartet, macht sie Bekanntschaft mit Miss Lancaster, die ihr von einem toten Kind erzählt, das hinter dem Kamin vergraben wurde. Sechs Wochen später stirbt Ada und hinterlässt ihrem Neffen ein Gemälde mitsamt einem merkwürdigen Brief. Als auch Miss Lancaster verschwindet, glaubt Tuppence, dass die beiden Damen ermordet wurden, weil sie die Identität eines Mörders kannten ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.