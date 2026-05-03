Aircraft Doctors
Folge vom 03.05.2026: 330 PS
44 Min.Folge vom 03.05.2026
Im niedersächsischen Leer sind die Aircraft Doctors beheimatet. Das Team eint die Vorliebe für das Fliegen und Flugzeuge gleichermaßen, besonders liegen ihnen allerdings die älteren Modelle am Herzen. Diese werden mit leidenschaftlicher Hingabe und enormer fachlicher Kompetenz von den Aircraft Doctors repariert. Da sie mit Herzblut bei der Sache sind, ist ihnen kein Weg zu weit und keine Problem zu kompliziert, um ein Flugzeug dorthin zu bekommen, wo es hingehört: in die Luft.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5-7: welt