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Aircraft Doctors

330 PS

WELTFolge vom 03.05.2026
330 PS

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Aircraft Doctors

Folge vom 03.05.2026: 330 PS

44 Min.Folge vom 03.05.2026

Im niedersächsischen Leer sind die Aircraft Doctors beheimatet. Das Team eint die Vorliebe für das Fliegen und Flugzeuge gleichermaßen, besonders liegen ihnen allerdings die älteren Modelle am Herzen. Diese werden mit leidenschaftlicher Hingabe und enormer fachlicher Kompetenz von den Aircraft Doctors repariert. Da sie mit Herzblut bei der Sache sind, ist ihnen kein Weg zu weit und keine Problem zu kompliziert, um ein Flugzeug dorthin zu bekommen, wo es hingehört: in die Luft.

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