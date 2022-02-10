akte. Das #MutMachSpezialJetzt kostenlos streamen
Folge 3: akte. Das #MutMachSpezial
51 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Informativ, mutig, emotional: "akte." erzählt Geschichten, die Deutschland bewegen. In der "SAT.1 #MutMachWoche" legen die Reporter den Fokus auf Menschen, in deren Leben die Diagnose Krebs eine große Rolle spielt - in vielfältiger Art und Weise. Weil sie selbst an Krebs erkrankt sind. Weil sie ihn besiegt haben. Weil sie geliebte Menschen an die Krankheit verloren haben. Weil sie denen zur Seite stehen, die mit Krebs leben, und ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
