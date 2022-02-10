Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
akte.

akte. Das #MutMachSpezial

SAT.1Staffel 2022Folge 3vom 10.02.2022
akte. Das #MutMachSpezial

akte. Das #MutMachSpezialJetzt kostenlos streamen

akte.

Folge 3: akte. Das #MutMachSpezial

51 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12

Informativ, mutig, emotional: "akte." erzählt Geschichten, die Deutschland bewegen. In der "SAT.1 #MutMachWoche" legen die Reporter den Fokus auf Menschen, in deren Leben die Diagnose Krebs eine große Rolle spielt - in vielfältiger Art und Weise. Weil sie selbst an Krebs erkrankt sind. Weil sie ihn besiegt haben. Weil sie geliebte Menschen an die Krankheit verloren haben. Weil sie denen zur Seite stehen, die mit Krebs leben, und ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

akte.
SAT.1
akte.

akte.

Alle 1 Staffeln und Folgen