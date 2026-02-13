Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aktuell: Die Woche

Aktuell: Die Woche vom 13.02.2026

ATVFolge vom 13.02.2026
Aktuell: Die Woche vom 13.02.2026

Aktuell: Die Woche vom 13.02.2026Jetzt kostenlos streamen

Aktuell: Die Woche

Folge vom 13.02.2026: Aktuell: Die Woche vom 13.02.2026

26 Min.Folge vom 13.02.2026

In diesem temporeichen Info-Talk lässt Moderator Meinrad Knapp gemeinsam mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek das politische Wochengeschehen Revue passieren. Die einprägsamsten Bilder, die brisantesten Sager und die größten Aufreger der Woche werden mit Hilfe der Experten seziert, analysiert und pointiert bewertet.

Alle verfügbaren Folgen