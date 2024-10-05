Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 27vom 05.10.2024
12 Min.Folge vom 05.10.2024

Was steckt hinter dem historischen Sieg der FPÖ steckt? Welche Auswirkungen hat er auf die kommenden Landtagswahlen und wie geht es im Bund jetzt weiter? Gemeinsam mit Meinungsforscher Peter Hajek und dem FPÖ-nahen Kommunikationsberater Christoph Pöchinger analysiert "Im Fokus"-Moderatorin Jenny Laimer diese und mehr Fragen.

