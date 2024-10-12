Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 28vom 12.10.2024
11 Min.Folge vom 12.10.2024

Vorarlberg wählt einen neuen Landtag und alle Parteien werben bis zur letzten Minute um Stimmen. Im Fokus stehen aber vor allem diese beiden Männer: ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner und sein blauer Herausforderer Christof Bitschi. "Im Fokus"-Moderator Manfred Schmid hat mit den Kontrahenten gesprochen und Expert:innen gefragt, welche Koalition im Ländle kommen könnte und was das alles für die Bundespolitik bedeutet.

