Aktuell nach eins vom 24.11.2025

ORF2
37 Min.

Erneuter Rammbock-Raub auf Juweliergeschäft | Internationales Vergewaltigungsnetzwerk reichte bis NÖ | Neue Ausbildung soll mehr Pflegekräfte garantieren | AK warnt vor Inhaltstoffe in Kinderkosmetik-Produkten | US-Friedensplan für die Ukraine nach Kritik überarbeitet | Militärexperte Reisner: "Erstmals Chance auf Frieden" | Meldungen | Ehrenamtliche Lesepaten unterstützen beim Deutschlernen | Journalistin Kerschbaumer über Lesepaten-Initiative | Doku beleuchtet Wirken und Ära von Gerd Bacher | Heidegger (ORF) über das Vermächtnis von Gerd Bacher | ZIB feiert 70. Geburtstag mit Spezialsendung | Ticket-Countdown zum Eurovision Song Contest | U17-Team kämpft um Einzug ins WM-Finale | Wetter

ORF2
