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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 12.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 824vom 12.04.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 824: Aktuell nach fünf vom 12.04.2026

20 Min.Folge vom 12.04.2026

Großeinsatz bei Wohnungsbrand in Salzburg | Brand in Abstellraum: Bewohner retten sich rechtzeitig | Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei | Kälber aus Güllegrube gerettet | Sicherheitstrainings zum Start der Motorradsaison gestartet | Velden im Zeichen des Gravel-Bikes | Erdäpfel-Gulasch für den guten Zweck | Feine Spürnase unterstützt moderne Technik | Steppentierpark erhält tierischen Zuwachs | Wetter

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