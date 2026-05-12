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Aktuell nach fünf

Aktuell nach fünf vom 12.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 854vom 12.05.2026
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Aktuell nach fünf

Folge 854: Aktuell nach fünf vom 12.05.2026

20 Min.Folge vom 12.05.2026

Festnahme des Hauptverdächtigen nach Mafia-Mord 2018 | Prozess um geplanten Taylor-Swift-Anschlag | 3 Jahre Haft für 21-Jährigen Tiroler | Geschäft mit den Alarmanlagen eingebrochen | Rechtsstreit um Kater Leo in Feldkirch | Auto-Tuningszene trifft sich in Kärnten | Vor dem ESC-Semifinale: Favoriten und Newcomer | ESC-Public-Viewing am Rathausplatz | Wetter

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