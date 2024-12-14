Alchemie des Klaviers
Folge 1: Alchemie des Klaviers
Die Alchemie des Klaviers - das sind die geheimen Techniken, mit denen manche Pianisten es schaffen, die Grenzen ihres Instruments zu erweitern oder sogar zu überschreiten. Auf dem Flügel singen, Instrumentalstimmen imitieren, Farbwechsel hervorrufen, die wirken, als würde ein Schleier über den Klang gezogen. All diese magische Effekte untersuchen der Regisseur Jan Schmidt-Garré und der Pianist Francesco Piemontesi in einer neuen Dokumentation. Letzterem geben auch Weltklasse-Pianisten wie Alfred Brendel und Maria Joao Pires Einblick in ihre Werkstatt. Pianisten wie Stephen Kovacevich oder Jean-Rodolphe Kars haben sich nach vielversprechenden Karrieren seit Jahrzehnten ins Privatleben zurückgezogen, setzen sich aber immer noch reflektiert mit ihrem Instrument auseinander. Mit einer kurzen Reise in die Vergangenheit bildet der Film auch die Kunst von Sergej Rachmaninow ab. Bildquelle: ORF/Pars Media
