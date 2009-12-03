Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 185
Während Alisa sich um den verletzten Lars kümmert, spielt Oliver Christian und Alisa gegeneinander aus. Durch geschickte Fehlinformationen suggeriert er Alisa, Christian treffe wichtige Entscheidungen in der Firma ohne sie. Lars ist glücklich, als Tamara ihm einen Krankenbesuch abstattet, doch die Hoffnung auf Versöhnung wird bald überschattet von Pauls Diagnose: Nie wieder Fußball! Während Bernhardt sich im Country Club um einen Job bewirbt, beschließt Conny, sich selbst zu beweisen, dass sie noch eine attraktive Frau ist. Liliana fürchtet sich vor dem, was Horst auf Gomera über ihre Vergangenheit herausfinden könnte. Das Resultat übertrifft ihre schlimmsten Befürchtungen.
