Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 189

TelenovelaStaffel 13Folge 9vom 09.12.2009
Folge 189

Folge 189Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 189

43 Min.Folge vom 09.12.2009Ab 6

Alisa entzieht sich Christian, nachdem sie ihn erneut mit Gabi gesehen hat. Christian muss sich etwas einfallen lassen, um wieder in Alisas Nähe zu kommen, doch auch Oliver plant bereits weitere Intrigen. Horst kommt Oskars Komplott gegen Liliana auf die Spur und stößt bei seinen Nachforschungen auch auf Informationen über Lilianas Vergangenheit. Das bringt ihn jedoch in große Gefahr. Danas Tanzabend im Country Club droht zu scheitern, als die gebuchte Sängerin nicht auftaucht. Schließlich greift Dana selbst zum Mikrofon.

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen