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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 21vom 10.08.2026
Chris hasst Mathe

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Alle hassen Chris

Folge 21: Chris hasst Mathe

20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Pizza bis zum Abwinken. Dieser verlockende Preis winkt der Gewinnerklasse beim jährlichen Mathewettbewerb. Um nicht als Versager vor seiner Klasse da zu stehen, nimmt Chris Nachhilfeunterricht bei seiner Großmutter.

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