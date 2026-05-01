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Alles andere zählt net mehr - Wolfgang Ambros, eine Austrolegende
Folge 1: Alles andere zählt net mehr - Wolfgang Ambros, eine Austrolegende
Zu seinem 70. Geburtstag bringt die ORFIII-Neuproduktion ein Portrait des größten Austropop-Stars Wolfgang Ambros. Er war die unumstrittene Nummer 1 der heimischen Popmusik – des sogenannten Austropop. Wolfgang Ambros sang mehrere österreichische Hymnen, die zum festen Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses des Landes geworden sind. Hits wie „Schifoan“, „Da Hofa“ oder „Es lebe der Zentralfriedhof“ kann wohl nach wie vor ein großer Teil der Österreicher und Österreicherinnen auswendig mitsingen. Wie kam es dazu, dass Anfang der 1970er Jahre ein junger österreichischer Musiker eine derartig Erfolgsgeschichte starten könnte. Was machte das Geheimnis von Wolfgang Ambros aus, der offenbar genau der Nerv der österreichischen Bevölkerung treffen konnte. Die Dokumentation von Walter Gröbchen macht sich auf die Suche nach dem Phänomen Wolfgang Ambros und blickt zurück auf die erfolgreiche Ausnahmekarriere des österreichischen Musikers. Bildquelle: ORF/ORF III
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