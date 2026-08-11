Alles gegen das SchwitzenJetzt kostenlos streamen
Alles gegen das Schwitzen
Folge 2: Alles gegen das Schwitzen
44 Min.Folge vom 11.08.2026
Frisch, fit und bitte bloß nicht verschwitzt: Die Kosmetikindustrie verspricht Schutz vor Schweiß und unangenehmen Gerüchen. Doch was steckt tatsächlich in Deos und Pflegeprodukten? Die Doku prüft, was die Forschung über Aluminiumsalze, Duftstoffe und mögliche Gesundheitsrisiken heute sagt. Während die Aufnahme über die Haut offenbar weniger problematisch ist, können Sprühdeos die Lunge stärker belasten. Auch Hautreizungen und Allergien nehmen zu. Bildquelle: ORF/Langbein & Partner Media GmbH & Co KG
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