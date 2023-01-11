Staffel 4 Folge 2: Powerfrauen und Benzin im BlutJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Staffel 4 Folge 2: Powerfrauen und Benzin im Blut
48 Min. Folge vom 11.01.2023 Ab 6
In Folge 2 von „Alles Liebe“ stellen sich vier neue einsame Herzen vor, die nach der großen Liebe suchen: Frisörin Gloria Valentina, Pensionist Peter, Security Marion und Baggerfahrer Geri. Sie hoffen auf zahlreiche Bewerbungen von potenziellen Traumpartnern und Traumpartnerinnen, um so endlich ihr Glück zu finden!
