Alles Liebe
Folge 3: Staffel 4 Folge 3: Petplay und spirituelle Veganer
49 Min.
In Folge 3 von „Alles Liebe“ präsentieren sich vier neue Single-Männer und -Frauen, die auf diesem Weg die Liebe ihres Lebens suchen: die Gärtnerin Alexia, der Straßenbahnfahrer Patrick, die Frühpensionistin Barbara und der Angestellte Stephan. Sie schütten ihre Herzen aus und hoffen, dass ihr Traummann oder ihre Traumfrau zusieht und sich meldet!
Produktion:AT, 2020
