ATVStaffel 6Folge 3vom 08.01.2025
48 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6

In dieser Folge präsentieren sich Pensionistin Gerlinde, Krankenpfleger Damiano, Bürokauffrau Florentina und Pensionist Helmut dem ATV-Publikum und hoffen, auf diesem Weg den Traummann oder die Traumfrau zu finden.

ATV
