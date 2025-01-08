Willst du mit mir gehen?Jetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 3: Willst du mit mir gehen?
48 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6
In dieser Folge präsentieren sich Pensionistin Gerlinde, Krankenpfleger Damiano, Bürokauffrau Florentina und Pensionist Helmut dem ATV-Publikum und hoffen, auf diesem Weg den Traummann oder die Traumfrau zu finden.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4