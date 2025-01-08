Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles Liebe

Das ist Liebe auf den ersten Blick

ATVStaffel 6Folge 1vom 08.01.2025
Das ist Liebe auf den ersten Blick

Das ist Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Alles Liebe

Folge 1: Das ist Liebe auf den ersten Blick

47 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6

In der ersten Folge der 6. Staffel wagen vier außergewöhnliche Persönlichkeiten den Schritt in die Öffentlichkeit, um endlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Industriereiniger Manuel, Pensionistin Margarita, Büroangestellter Fritz und Assistentin Rena machen sich auf die Suche und hoffen, dass sich jemand bei ihnen meldet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Alles Liebe
ATV
Alles Liebe

Alles Liebe

Alle 7 Staffeln und Folgen