Alles Liebe
Folge 1: Nie mehr allein sein
48 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Vier Singles, vier Chancen, viermal volles Herzklopfen und ein bisschen Chaos. In dieser Folge stellen sich vor: Manfred (61) aus Wien, Nicole (48) aus Graz, Lukas (36) aus Hürm und Petra (52) aus Wien.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4