Ein Stern, der deinen Namen trägtJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 6: Ein Stern, der deinen Namen trägt
49 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 6
Auch in der letzten Folge der Staffel begeben sich wieder vier hoffnungsvolle Singles auf die Suche nach dem großen Liebesglück. Büroangestellte Tina, LKW-Fahrer Andreas, Pensionistin Sigrid und Gemeindearbeiter Tobias – diese vier KandidatInnen hoffen darauf, dass sich jemand bei ihnen meldet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4