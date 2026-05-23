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Als das Christentum nach Österreich kam
Folge 3: Als das Christentum nach Österreich kam
24 Min.Folge vom 23.05.2026
Im heutigen österreichischen Raum wurden schon früh erste christliche Gemeinden gegründet. Spuren sind bereits für das 2. und 3. Jahrhundert nachweisbar. Wie kam das Christentum so früh nach Österreich? Und welche Religionen wurden davor praktiziert? Ein Film von Peter Beringer über faszinierende alte Kultplätze und archaische Riten. Bildquelle: Martin Pete/pre tv/ORF
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