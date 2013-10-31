Am Schauplatz: A schöne Leich'Jetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 31.10.2013: Am Schauplatz: A schöne Leich'
45 Min.Folge vom 31.10.2013
Am Zentralfriedhof, gleich beim Haupttor, hat Alexander Pollasek seine Werkstatt. Er ist Thanatopraktiker , das heisst, er konserviert Verstorbene. Er wäscht ihnen die Haare, rasiert sie und schminkt sie, auf dass der Leichnam für die Verabschiedung schön aussieht. „A schöne Leich“ – damit ist in Wien traditionell ein opulentes Begräbnis gemeint. Nora Zoglauer hat sich für ihre „Schauplatz“-Reportage die Geschäfte rund um den Tod angesehen. Sie war mit Totengräbern unterwegs, mit Tierbestattern und mit Leichenabholern. Sie drehte auch am „Friedhof der Namenlosen“, wo die Gräber selbst zu Allerheiligen ungeschmückt bleiben. Die meisten Tränen flossen übrigens am Tierfriedhof. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0