American Monster
Folge vom 13.01.2026: Junge Liebe
44 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Was mit einer unschuldigen Teenager-Romanze beginnt, entwickelt sich zu einer tragischen Geschichte voller Warnsignale, Geheimnisse und gebrochener Versprechen. Carol Ann wächst in einer liebevollen, religiösen Familie auf, kämpft jedoch früh mit Verlust, Krankheit und emotionalen Wunden. Als sie JR trifft, scheint endlich alles besser zu werden – erste Liebe, Abschlussball, Hochzeit. Doch die harmonische Fassade trügt. Als Carol Ann eines Abends schwer verletzt aufgefunden wird, behauptet JR, es sei ein Unfall gewesen. Die Ermittler vermuten jedoch etwas anderes und enthüllen eine verstörende Wahrheit.
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
