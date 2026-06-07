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Amoklauf in Graz - das Leben danach

Amoklauf in Graz - das Leben danach

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.06.2026
Amoklauf in Graz - das Leben danach

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Amoklauf in Graz - das Leben danach

Folge 1: Amoklauf in Graz - das Leben danach

51 Min.Folge vom 07.06.2026

Ein Jahr nach dem Tag, der alles veränderte, erzählen Betroffene vom Ringen um Halt, Trost und Neubeginn. Ein Jahr nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz erzählen Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte, wie sie mit dem Verlust von zehn Menschen, zahlreichen Verletzten und dem völligen Zusammenbruch von Sicherheit leben lernen. Die Dokumentation zeigt Wege durch Trauer, Schock und Neubeginn und macht sichtbar, wie eine Gemeinschaft versucht, das Unbegreifliche in den Alltag zu integrieren, ohne zu vergessen. Bildquelle: ORF/HolyScreen Media

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