Amoklauf in Graz - das Leben danachJetzt kostenlos streamen
Amoklauf in Graz - das Leben danach
Folge 1: Amoklauf in Graz - das Leben danach
51 Min.Folge vom 07.06.2026
Ein Jahr nach dem Tag, der alles veränderte, erzählen Betroffene vom Ringen um Halt, Trost und Neubeginn. Ein Jahr nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz erzählen Betroffene, Angehörige und Einsatzkräfte, wie sie mit dem Verlust von zehn Menschen, zahlreichen Verletzten und dem völligen Zusammenbruch von Sicherheit leben lernen. Die Dokumentation zeigt Wege durch Trauer, Schock und Neubeginn und macht sichtbar, wie eine Gemeinschaft versucht, das Unbegreifliche in den Alltag zu integrieren, ohne zu vergessen. Bildquelle: ORF/HolyScreen Media
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Amoklauf in Graz - das Leben danach
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Copyrights:© Season 1: ORF 2