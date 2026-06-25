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An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss

An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 25.06.2026
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An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss

Folge 1: An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss

14 Min.Folge vom 25.06.2026

Der Tagliamento zählt zu den letzten wilden Flüssen Europas. Er verbindet Alpenraum und Adria und prägt Landschaft und Leben entlang seines Laufs. Winzer, Fischer und Forschende dokumentieren seine Bedeutung – von traditionellen Rebsorten bis zu hydrologischen Studien, die zeigen, wie natürliche Flüsse Hochwasser besser regulieren können. Nach einem Film von Björn Kölz und Gernot Stadler Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl Bildquelle: ORF/Gernot Stadler-Film

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