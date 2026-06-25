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An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss
Folge 1: An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss
14 Min.Folge vom 25.06.2026
Der Tagliamento zählt zu den letzten wilden Flüssen Europas. Er verbindet Alpenraum und Adria und prägt Landschaft und Leben entlang seines Laufs. Winzer, Fischer und Forschende dokumentieren seine Bedeutung – von traditionellen Rebsorten bis zu hydrologischen Studien, die zeigen, wie natürliche Flüsse Hochwasser besser regulieren können. Nach einem Film von Björn Kölz und Gernot Stadler Bearbeitung: Henriette Maslo-Dangl Bildquelle: ORF/Gernot Stadler-Film
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An den Ufern des Tagliamento - Die Menschen und ihr Fluss
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Copyrights:© Season 1: ORF 3