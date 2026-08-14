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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Außergewöhnliche Artefakte

ServusTVStaffel 14Folge 17vom 14.08.2026
Außergewöhnliche Artefakte

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 17: Außergewöhnliche Artefakte

40 Min.Folge vom 14.08.2026

Die geheimnisvollsten Artefakte der Welt! Giorgio Tsoukalos und Erich von Däniken untersuchen uralte Relikte, die Hinweise auf außerirdische Kontakte liefern könnten.

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