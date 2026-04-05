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Andi & Alex

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ORF2Staffel 1Folge 14vom 05.04.2026
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Folge 14: Andi & Alex

25 Min.Folge vom 05.04.2026

Andi und Alex stehen wieder gemeinsam in der Küche und vor der Kamera. Mit viel Charme und Schmäh bereiten sie heute zwei österliche Gerichte zu. Andi Wojta wird Überbackene Osterpalatschinken zaubern, und bei Alex Fankhauser gibt es Gebratene Lammkoteletts in Bärlauchkruste auf Cremepolenta. Bildquelle: ORF/Interspot

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