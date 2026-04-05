Andi & Alex
Folge 14: Andi & Alex
25 Min.Folge vom 05.04.2026
Andi und Alex stehen wieder gemeinsam in der Küche und vor der Kamera. Mit viel Charme und Schmäh bereiten sie heute zwei österliche Gerichte zu. Andi Wojta wird Überbackene Osterpalatschinken zaubern, und bei Alex Fankhauser gibt es Gebratene Lammkoteletts in Bärlauchkruste auf Cremepolenta. Bildquelle: ORF/Interspot
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