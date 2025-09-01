Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angebissen von Null auf Fisch

Forellenangeln für Einsteiger

Just FishingStaffel 1Folge 1
Forellenangeln für Einsteiger

Forellenangeln für EinsteigerJetzt kostenlos streamen

Angebissen von Null auf Fisch

Folge 1: Forellenangeln für Einsteiger

29 Min.Ab 12

In der ersten Folge haben es Mark und Tim auf Forellen abgesehen. Während Tim ein alter Hase in Sachen Forellenangeln ist und auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann, betritt Mark Neuland.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angebissen von Null auf Fisch
Just Fishing
Angebissen von Null auf Fisch

Angebissen von Null auf Fisch

Alle 1 Staffeln und Folgen