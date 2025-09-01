Angebissen von Null auf Fisch
Folge 1: Forellenangeln für Einsteiger
29 Min.Ab 12
In der ersten Folge haben es Mark und Tim auf Forellen abgesehen. Während Tim ein alter Hase in Sachen Forellenangeln ist und auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann, betritt Mark Neuland.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angebissen von Null auf Fisch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bergmann Outdoors