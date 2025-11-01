Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

In dieser Folge sind Tim und Mark erneut am Wasser und versuchen ihr Glück beim Raubfischangeln. Das Glück scheint dabei klar auf Marks Seite zu sein - während Tim an diesem Tag keinen erfolgreichen Abschluss findet.

