Angebissen von Null auf Fisch
Folge 3: Barsch oder Karpfen
22 Min.Ab 12
In dieser Folge sind Tim und Mark erneut am Wasser und versuchen ihr Glück beim Raubfischangeln. Das Glück scheint dabei klar auf Marks Seite zu sein - während Tim an diesem Tag keinen erfolgreichen Abschluss findet.
Genre:Angeln
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bergmann Outdoors