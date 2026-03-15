Angriff und Verteidigung
Folge 2: Raubvögel
23 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
In der Tierwelt herrscht ein hartes Gesetz: töten oder getötet werden. Jede Spezies hat sich im Laufe der Evolution optimal an ihre Bedürfnisse angepasst. Die Dokumentation beleuchtet unterschiedliche Raubtiere und ihr Jagdverhalten, aber auch die Verteidigungsmechanismen der vermeintlichen Beutetiere.
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Angriff und Verteidigung
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Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
6
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