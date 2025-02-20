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Anima - Andre Hellers Paradies in Marrakesch
Folge 1: Anima - Andre Hellers Paradies in Marrakesch
25 Min.Folge vom 20.02.2025
Marakkesch ist seit jeher für seine Gärten und Plantagen bekannt. Im wasserreichen, fruchtbaren Ourikatal hat André Heller, der im März 2022 seinen 75. Geburtstag feiert, auf dem Gelände einer ehemaligen Rosenfarm seine Vorstellung eines "Paradiesgartens" verwirklicht. Im April 2016 wurde "Anima" der Öffentlichkeit präsentiert – ein sieben Hektar großer Garten, in dem kostbare alte Pflanzen und vom Aussterben bedrohte Tiere eine neue Heimat finden. In einer Reportage geht Andrea Schurian den Fragen nach ökologischem Gleichgewicht, Wasserknappheit und der Rolle Europas in Afrika nach. Bildquelle: ORF/WR Film/ANIMA
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Anima - Andre Hellers Paradies in Marrakesch
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