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Arabisches Inferno

Wunderwelt Wadi

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Wunderwelt Wadi

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Arabisches Inferno

Folge 4: Wunderwelt Wadi

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die arabische Halbinsel ist zu einem großen Teil von Sand und Wüste bedeckt. Trotz des heißen und trockenen Klimas ist eine überraschend vielfältige Anzahl an Pflanzen und Tieren dort zuhause, die sich perfekt an den harschen Lebensraum angepasst haben.

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