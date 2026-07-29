Are You The One? UK
Folge 1: Triff dein Match
66 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Alleinstehende Frauen und Männer treffen im traumhaft schönen Südafrika auf ihr perfektes Match. Experten haben sorgfältig den jeweiligen Partner für jeden Teilnehmer ausgewählt. Die Kandidaten müssen selbst herausfinden, wer für wen bestimmt ist.
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Are You The One? UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV & © Season 1: MTV Germany