Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär
Folge 1: Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär
(Dokumentation, AUT/DEU 2024) Er war Begründer eines neuen musikalischen Zeitalters und die übermächtige Vaterfigur der musikalischen Moderne: Mit seiner Abkehr von der Tonalität und der Erfindung der Zwölftonmusik prägte Arnold Schönberg die Musik des 20. Jahrhunderts so erfolgreich wie kein zweiter Komponist. Der neue Film anlässlich seines 150. Geburtstags zeichnet auf der Basis von bislang unveröffentlichtem Archivmaterial das längst überfällige, umfassende Portrait einer der bedeutendsten, zugleich auch originellsten und vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten der Geschichte. Dabei gewährt der Film auch überraschende Einblicke in weniger bekannte Aspekte seines Lebens und seiner Persönlichkeit - das beinahe zwanghafte Bedürfnis Neues zu schaffen, seine religiöse Zerrissenheit, das familiäre Umfeld, Rückschläge, die schmerzhafte Emigration nach Amerika und Schönbergs rätselhafte Angst vor der Zahl 13. Die umfassende und spannend erzählte Dokumentation verspricht zudem Einblicke in eine wichtige kulturelle Umbruchzeit und ihre künstlerischen und intellektuellen Zirkel. Regie: Andreas Morell
