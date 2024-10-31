Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

ORF2Staffel 1Folge 2vom 31.10.2024
Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

Arnold Schönberg - Der rastlose VisionärJetzt kostenlos streamen

Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

Folge 2: Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

60 Min.Folge vom 31.10.2024

Mit seiner Abkehr von der Tonalität und der Erfindung der Zwölftonmusik prägte Arnold Schönberg die Musik des 20. Jahrhunderts so erfolgreich wie kein zweiter Komponist. Das von Andreas Morell gestaltete Filmporträt zeichnet auf Basis von Interviews, zum Teil bis dahin unveröffentlichtem Archivmaterial und animierten Sequenzen das längst überfällige, umfassende Porträt einer der bedeutendsten, zugleich auch originellsten und vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten der Musikgeschichte – hier verkörpert von Dominique Horwitz. Dabei gewährt die Dokumentation auch überraschende Einblicke in weniger bekannte Aspekte von Schönbergs Leben und Persönlichkeit: das beinahe zwanghafte Bedürfnis, Neues zu schaffen, seine religiöse Zerrissenheit, das familiäre Umfeld, Rückschläge, die schmerzhafte Emigration nach Amerika und seine rätselhafte Angst vor der Zahl 13. Bildquelle: ORF/Arnold Schönberg Center Wien

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär
ORF2
Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär

Alle 1 Staffeln und Folgen