Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär
Folge 2: Arnold Schönberg - Der rastlose Visionär
Mit seiner Abkehr von der Tonalität und der Erfindung der Zwölftonmusik prägte Arnold Schönberg die Musik des 20. Jahrhunderts so erfolgreich wie kein zweiter Komponist. Das von Andreas Morell gestaltete Filmporträt zeichnet auf Basis von Interviews, zum Teil bis dahin unveröffentlichtem Archivmaterial und animierten Sequenzen das längst überfällige, umfassende Porträt einer der bedeutendsten, zugleich auch originellsten und vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten der Musikgeschichte – hier verkörpert von Dominique Horwitz. Dabei gewährt die Dokumentation auch überraschende Einblicke in weniger bekannte Aspekte von Schönbergs Leben und Persönlichkeit: das beinahe zwanghafte Bedürfnis, Neues zu schaffen, seine religiöse Zerrissenheit, das familiäre Umfeld, Rückschläge, die schmerzhafte Emigration nach Amerika und seine rätselhafte Angst vor der Zahl 13. Bildquelle: ORF/Arnold Schönberg Center Wien
