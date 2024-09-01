"Die Wikinger vom Campingplatz" vs. "Die Rock 'n Roller"Jetzt kostenlos streamen
Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 1: "Die Wikinger vom Campingplatz" vs. "Die Rock 'n Roller"
Folge vom 01.09.2024
Wenn Dauercamper Blacky mit seinen trinkfesten Freunden Party macht, kommt der ganze Campingplatz. Deswegen muss dringend eine riesige Grillhütte im Wikinger-Stil her. Benny und seine Frau Katja lieben die 50er Jahre und den Rock `n Roll. Mit ihren Freunden schwingen die Schwaben die Pettycoats und bauen einen Cadillac und eine Candybar. Wer rockt am Ende das Ding und holt sich den Titel: Asbach Deutschlands beste Hammer-Party?
