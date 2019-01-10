Asphalt-Cowboys
Folge vom 10.01.2019: Der Selbermacher
44 Min.Folge vom 10.01.2019Ab 12
„Asphalt Cowboy“ Joe Flege ist nach Nordamerika ausgewandert. Dort steht dem erfahrenen Trucker in dieser Folge eine Mammut-Tour bevor: Die Route führt 5000 Kilometer durch die Vereinigten Staaten – von Fargo über Texas bis nach Los Angeles. Marc Panzer liefert unterdessen Turbinenteile ins rumänische Bukarest. Der 33-Jährige leitet eine Spedition mit acht Zügen und sitzt dabei auch regelmäßig am Lenkrad. Und Kraftfahrer Willi Reichelt bekommt es auf seiner Tour in die Schweiz mit Parkplatzproblemen und überteuerten Autohöfen zu tun.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
