Asphalt-Cowboys
In tonnenschweren LKWs quer durch Europa, vom Stau direkt in die Verkehrskontrolle und jede Menge Stress – so sieht oftmals der Trucker-Alltag aus.
Asphalt-Cowboys: Könige der Autobahn
DMAX geht mit den Königen der Autobahn auf eine Reise quer durch Europa. Die Asphalt-Cowboys Andreas Schubert, Marten Nottelmann und Piet Hackmann präsentieren in der beliebten DMAX Serie ihren Trucker-Alltag, der meist kein Zuckerschlecken ist. Immer auf Achse, gehetzt von den Auftraggeber*Innen und tausende Kilometer von den Geliebten entfernt müssen die Asphalt-Cowboys immer weiter fahren. Doch trotz Zeitdruck, Staus und Verkehrskontrollen würden sie niemals ihren Job aufgeben.
Die Abenteuer der Asphalt-Cowboys
Was für Abenteuer erleben eigentlich die Asphalt-Cowboys? In der ersten Folge der ersten Staffel der Doku-Serie ist Trucker Piet auf heißem Pflaster unterwegs. Weil er schon seit 30 Jahren im Geschäft ist, gibt es nicht viel, das ihn aus der Ruhe bringen kann. Doch gerade hangelt er sich von Baustelle zu Baustelle und kommt seit Stunden nicht voran. Ganz anders sieht es bei Trucker Marten aus, der noch ziemlich gut in der Zeit liegt. Dafür muss er allerdings 20 Kilo schwere Paletten in seinen LKW laden, denn heute arbeitet er zum ersten Mal mit einem Kurierdienst zusammen. Gleichzeitig startet LKW-Fahrer Andreas Schubert seine Lieblingstour: Er fährt vom Tegernsee an die Adria. Doch obwohl die Strecke dem Asphalt-Cowboy bestens bekannt ist, läuft nicht alles nach Plan.
In einer weiteren Folge der ersten Staffel hat Marten mit den Widrigkeiten des Fernfahrers zu kämpfen. Lange Wartezeiten und akuter Platzmangel sind nicht die einzigen Probleme, denen sich der Asphalt-Cowboy stellen muss. Sein Kollege Andreas Schubert ist in der Zwischenzeit in Italien unterwegs und nutzt eine Verzögerung, um seiner LKW-Wäsche nachzugehen. Unterdessen hat Trucker Piet nach langer Zeit endlich wieder eine Fern-Tour ergattert und macht sich zufrieden auf den Weg nach München.
Asphalt-Cowboys im Urlaub
In der DMAX Serie Asphalt-Cowboys geht es aber nicht nur um den harten Alltag der Trucker. Eine Folge der Doku-Soap zeigt auch wie sich die LKW-Fahrer auf einem Trucker-Festival entspannen. Dort überlegt sich Andreas in Sachen Truck-Veredelung inspirieren. Piet hält dagegen nichts von teurer Ausstattung und trabt mit Pferd und Wagen durch Emsland. Während die meisten Männer endlich mal Zeit zum Ausruhen haben, muss Marten auf der Autobahn malochen und hat schon beim Ankuppeln der Auffliegen die ersten Probleme. Zum Glück ist sein Vater zur Abwechslung dabei und kann Marten unterstützen.
Die Asphalt-Cowboys Franchise
Die DMAX Serie Asphalt-Cowboys startete am 16. Oktober 2012. Mittlerweile wurden 70 Folgen in 10 Staffeln ausgestrahlt. Der klare Erfolg der Doku-Soap erkennt man auch an der großen Anzahl an Ablegern. Dazu zählen Asphalt-Cowboys: Polen und Asphalt-Cowboys: Ladies on Tour, wo vier Frauen und ihre Laster im Vordergrund stehen. Asphalt-Cowboys: Für Schubi ist ein weiteres Spin-Off, das zur Ehre von Andreas Schubert gedreht wurde. Der Hauptdarsteller der DMAX Show verstarb am 31. Juli 2020 unerwartet im Alter von 45 Jahren. Asphalt-Cowboys: Für Schubi zeigt seine besten Momente aus seinen acht Jahren bei Asphalt-Cowboys.
